Immobile | in ospedale dopo un grave incidente con un tram!

Giorni caldi per il calcio di casa nostra! 16/04/2023 alle 11:32 CEST L'attaccante della Lazio è stato travolto dal tram mentre era in macchina con i figli Il nazionale italiano è stato trasferito in ospedale dopo l'incidente e tutto sembra essere stato spaventato A Ciro Immobile Ha dovuto vivere uno dei suoi momenti peggiori da quando era un calciatore della Lazio. L'attaccante è stato coinvolto in un terribile incidente quando Stava guidando un SUV con molti dei suoi figli all'interno del veicolo e si è scontrato in pieno con un tram. Il calciatore stava guidando nei pressi dello Stadio Olimpico quando è andato a sbattere contro il tram, lasciando la parte anteriore dell'auto completamente distrutta. È stato immediatamente portato in ospedale.

