Immobile | comunicato della Lazio sulle condizioni | nuovo lungo stop?

Leggi su rompipallone

(Di domenica 16 aprile 2023) Un week-end felice che d’un tratto si trasforma in incubo. Questo quanto successo a Ciro, attaccanteNazionale italiana sceso in campo questo venerdì con la maglia dei biancocelesti. Capitano dei capitolini,è tornato al gol (seppur su rigore) dopo due mesi di, in una stagione martoriata dai problemi fisici. Un fine settimana all’insegnagioia ritrovata si è però totalmente annerito a seguito degli eventi di questa mattina. Paura per, incidente spaventoso in auto Secondo quanto riportato da AGTW, il bomberè stato protagonista di un incidente stradale da brividi. Un frontale a tutta velocità con un tram per, cui parte ...