Immobile | che paura! Incidente con un tram | era con una delle figlie | 'E' passato col rosso | mi fa male il braccio'

(Di domenica 16 aprile 2023) Uno spavento tremendo per Ciroe per unaduedel calciatore della Lazio, che questa mattina sono stati vittima di un...

Commenta per primo Uno spavento tremendo per Ciroe per una delle due figlie del calciatore della Lazio,questa mattina sono stati vittima di un incidente stradale all'altezza del Ponte Matteotti di Roma, quellocollega i quartieri ...Il capitano della Lazio Ciroè rimasto coinvolto questa mattina, domenica 16 aprile, in un incidente con la sua auto ... ha detto frastornato il giocatore biancoceleste,era in macchina con ...Paura per Ciro, coinvolto questa mattina in un incidente a Roma. Il capitano della Lazio in auto con la figlia si è scontrato contro il tram 19stava attraversando Ponte Matteotti.

Paura Immobile: incidente in auto con un tram Corriere dello Sport

Disavventura a Roma per Ciro Immobile. Il capitano della Lazio è stato coinvolto in un incidente stradale: secondo le prime ricostruzioni un tram, che ...Il centravanti del Lazio Ciro Immobile è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 8 a poche centinaia di metri dallo Stadio Olimpico, mentre era in auto con la figlia. La ...