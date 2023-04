Immobile | che paura! Incidente con un tram | era con le figlie | 'E' passato col rosso | mi fa male il braccio' FOTO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Brutto incidente per il capitano della Lazio. Ciro Immobile sta bene, ma che spavento - cmdotcom : #Immobile, che paura! Incidente con un tram, era con una delle figlie: 'E' passato col rosso, mi fa male il braccio… - gspazianitesta : Con i soldi dei contribuenti, in prima serata, la Rai ha esaltato l'occupazione illegale di un immobile (reato 'pun… - Giusepp41094293 : @__Mari92 Direi contenta per il povero autista del tram che è finito all'ospedale, Immobile non s'è fatto niente :-) - MercurioPsi : +INCIDENTE+ #tram #Immobile ?? testimone aveva semaforo rosso, verosimile che anche #tram (dir. opposta) lo avesse… -

Questa mattina a Roma Ciroè rimasto coinvolto in un incidente stradaleha visto la sua auto scontrarsi con un tram. Ancora da ricostruire la dinamica. Ieri sera il capitano della Lazio ha passato una serata di ...Questa mattina a Roma Ciroè stato coinvolto in un incidente stradale. Ancora da ricostruire la dinamica, secondo le prime informazioni il tram,stava attraversando Ponte Matteotti, ha impattato con l'automobile ...Io per fortuna sto bene, mi fa solo un po' male il braccio' la reazione diad Agtw. Una brutta disavventurapoteva concludersi in maniera peggiore - ci sono anche altri veicoli coinvolti ...

Immobile, incidente contro un tram a Roma: "Sto bene, mi fa solo male il braccio" Sky Sport

Il capitano della Lazio Ciro Immobile è stato coinvolto in un incidente a Roma con un mezzo pubblico. Impatto violento, le figlie in ospedale, ma nessun ferito grave ...Il capitano e centravanti della Lazio, Ciro Immobile, è stato coinvolto in un incidente stradale a Roma insieme alle sue due figlie. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze fisiche per il calcia ...