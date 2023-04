Illazioni offensive | lo scudo del Papa su Giovanni Paolo II sul caso Orlandi

(Di domenica 16 aprile 2023) Dopo il Regina Caeli, Francesco scende in campo per condannare le insinuazioni fatte sul suo predecessore polacco

Papa Francesco, durante il Regina Caeli in piazza San Pietro, ha rivolto un pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II, in questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate. Il riferimento è a quanto diffuso rispetto al caso di Emanuela Orlandi.

Emanuela Orlandi, Papa Francesco: "Su Wojtyla illazioni offensive e infondate" TGCOM

Dopo il Regina Caeli, Francesco scende in campo per condannare le insinuazioni fatte sul suo predecessore polacco ...Nella domenica della Misericordia gli auguri del papa per la Pasqua ai cristiani ortodossi di Russia e Ucraina ...