Iliad, dopo la tariffa da 150 Giga: ecco le tre tariffe segrete (Di domenica 16 aprile 2023) TecnoAndroid Iliad rilancia la sua grande offerta commerciale sul fronte della telefonia mobile, grazie al ritorno nei listini della Giga 150. Gli abbonati che optano per questa tariffa avranno a loro disposizione una delle migliori promozioni del momento con un ottimo rapporto tra consumi e costi. Iliad, non solo la Giga 150: le tre tariffe segrete sul sito Il pacchetto della Giga 150 è confermato rispetto al recente passato con un costo pari a 9,99 euro ogni trenta giorni e con consumi che prevedono chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con 150 Giga per la navigazione di rete. In alternativa a questa proposta, gli utenti possono però scegliere tra altre iniziative sempre low cost attraverso il sito ...

