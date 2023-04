Ilary Blasi risponde in maniera epica sulla sua attuale relazione (Di domenica 16 aprile 2023) In maniera davvero epica Ilary Blasi a Verissimo risponde sulla sua attuale relazione con il nuovo compagno Bastian L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 16 aprile 2023) Indavveroa Verissimosuacon il nuovo compagno Bastian L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NAGINI_SNAKE_ : Pronta a rivederla due volte alla settimana per 3 mesi. Perché si, ce la meritiamo #isola Ilary Blasi - milanomagazine : Da lunedì 17 aprile, in prima serata su Canale 5, prende il via la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”. Al timon… - vipdietroloshow : Ilary Blasi non si ricordava di aver condotto alcuni programmi tv!!!?? #ilaryblasi #conduttrice #isoladeifamosi… - GossipItalia3 : Ilary Blasi ospite oggi a Verissimo ha parlato dei naufraghi dell'Isola dei Famosi 2023, di Totti non ha detto null… - Novella_2000 : Silvia Toffanin stuzzica Ilary su Bastian ma la Blasi riesce a eludere alla domanda con una risposta epica (VIDEO) -