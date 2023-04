Ilary Blasi | mi brucia lo stomaco | bomba alla vigilia dell' Isola dei Famosi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 aprile 2023) Mancano davvero poche ore al viaa nuova stagionedei, che ripartirà domani, lunedì 16 aprile, in onda su Canale 5 e condotta da, affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. E cosìdel "via alle operazioni" dall'Honduras, ecco che lasi confida a Tv Sorrisi e Canzoni, una lunga intervista in cui si spende in qualche anticipazione su questa nuova edizione. Quando le chiedono quale sarebbe la sua principale paura se naufragasse insieme agli altri vip, larisponde: "Milose non mangio. Il resto posso sopportarlo". Insomma, la più grande paura sarebbe la fame. Poi le chiedono quale ...