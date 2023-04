Ilary Blasi, chi è il fidanzato Bastian Muller: età, lavoro, foto e Instagram (Di domenica 16 aprile 2023) Ilary Blasi ha un nuovo amore. È stato il settimanale Chi ad immortalare la conduttrice dell’Isola dei Famosi a Zurigo insieme a un uomo. Un personaggio misterioso del quale attualmente si conosce solo il nome e la professione: si tratta di un imprenditore tedesco di nome Bastian Muller. La curiosità intorno a questa nuova coppia è tanta e oggi Ilary sarà ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, racconterà qualche dettaglio in più sul suo nuovo amore? Non lo sappiamo, ma nel frattempo vi raccontiamo tutto quello che sappiamo su di lui! Chi è il nuovo fidanzato di Ilary Blasi? Ilary Blasi ha deciso di non nascondersi più e ha dichiarato pubblicamente la sua storia con l’imprenditore tedesco ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 aprile 2023)ha un nuovo amore. È stato il settimanale Chi ad immortalare la conduttrice dell’Isola dei Famosi a Zurigo insieme a un uomo. Un personaggio misterioso del quale attualmente si conosce solo il nome e la professione: si tratta di un imprenditore tedesco di nome. La curiosità intorno a questa nuova coppia è tanta e oggisarà ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, racconterà qualche dettaglio in più sul suo nuovo amore? Non lo sappiamo, ma nel frattempo vi raccontiamo tutto quello che sappiamo su di lui! Chi è il nuovodiha deciso di non nascondersi più e ha dichiarato pubblicamente la sua storia con l’imprenditore tedesco ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TeleConsiglio : Puntata clamorosa, anche oggi, come sempre: c’è il #Verissimo della domenica, in studio arriva anche Padre Georg Gä… - leggoit : Ilary Blasi a Verissimo, il look (sexy) per l'intervista con Silvia Toffanin - adoroivipponi : quella grandissima donna di ilary blasi #verissimo #isola - GossipOne_it : La verità sulla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti: nuovi dettagli svelati in TV! - GossipOne_it : Scopri chi è Bastian Muller, il nuovo amore di Ilary Blasi, e come stanno vivendo la loro love story a distanza!… -