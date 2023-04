Ilary Blasi a Verissimo: “Non è il momento” (Di domenica 16 aprile 2023) Ilary Blasi è intervenuta ai microfoni di Verissimo, rilasciando ben poche parole sulla situazione con il suo ormai ex marito Francesco Totti Ben poche parole da parte di Ilary Blasi per i telespettatori di Verissimo e gli appassionati di gossip, che sono sicuramente rimasti delusi dal comportamento della showgirl. Ci si aspettava un blast su L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 16 aprile 2023)è intervenuta ai microfoni di, rilasciando ben poche parole sulla situazione con il suo ormai ex marito Francesco Totti Ben poche parole da parte diper i telespettatori die gli appassionati di gossip, che sono sicuramente rimasti delusi dal comportamento della showgirl. Ci si aspettava un blast su L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... viper_kiddo : RT @justtmat: il ritorno della stagione più bella di questo social (i nuovi video di ilary blasi) - CatmaniCool : 'Ciaomaschio watched as Sassuolo took on Juventus, while Ricci and Bossetti debated FantaAmici with Ilary Blasi.' - infoitcultura : Ilary Blasi a Verissimo: la scelta su Totti che spiazza tutti - infoitcultura : Ilary Blasi a Verissimo sfoggia un look total denim - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Totti? Non era giusto'. Toffanin sorprende Ilary Blasi: la replica su Bastian #verissimo #16aprile @giadinagrisu https://t.… -