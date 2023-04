Ilary Blasi a Verissimo, frecciatina a Totti: 'L'amore? Bastian così' (Di domenica 16 aprile 2023) Ilary Blasi era l'ospite più attesa della puntata domenicale di Verissimo . Silvia Toffanin ha intervistato la conduttrice romana, con la quale è molto amica, e che domani, lunedì 17 aprile, comincerà ... Leggi su leggo (Di domenica 16 aprile 2023)era l'ospite più attesa della puntata domenicale di. Silvia Toffanin ha intervistato la conduttrice romana, con la quale è molto amica, e che domani, lunedì 17 aprile, comincerà ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lavertigineee : ilary blasi che entra in studio sulle note di flowers di miley cyrus ma allora - Angela_sck : RT @Lucia162872: Pronta a gustare il trash dell'isola con la regina Ilary Blasi ?? #Verissimo #isola #isoladeifamosi - Angela_sck : RT @alessio___1: 'Ilary Blasi parlerà della sua separazione dall'amica Silvia Toffanin, esclusiva Dagosp14' e anche oggi Peppe ??? ne prende… - Angela_sck : RT @GossipItalia3: Ilary Blasi è pronta per domani, Abbiamo altro da dire? 'No, BASTIAN così!' #Verissimo #Isola #IlaryBlasi - Angela_sck : RT @Gia_Uss90: Ilary Blasi per me potrà fare anche 1 milione è una ventata d'aria fresca nella tv stantia di oggi. #Verissimo -