Ilary Blasi a Verissimo, evita le domande su Totti ma lancia la frecciatina: “L’amore? Bastian così” (Di domenica 16 aprile 2023) “Ti ringrazio per rispettare i miei tempi”. Alla sua prima intervista dopo la rottura con Francesco Totti, Ilary Blasi non ha voluto parlare della separazione dall’ex capitano della Roma. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Ilary si è invece concentrata sulla nuova nuova, imminente, edizione de “L’isola dei famosi”, di cui sarà conduttrice per la terza volta. Al termine dell’atteso colloquio non è però mancata una frecciatina all’ex calciatore, con un riferimento non troppo velato alla sua nuova fiamma. “Non possiamo far finta di niente, prima di iniziare. Domani tu torni con L’isola però dobbiamo dire una cosa”, ha esordito Silvia Toffanin. “So che da casa la gente si sta aspettando che io inizi a farti tutte le domande sulla tua separazione, ma dobbiamo dire che ... Leggi su tpi (Di domenica 16 aprile 2023) “Ti ringrazio per rispettare i miei tempi”. Alla sua prima intervista dopo la rottura con Francesconon ha voluto parlare della separazione dall’ex capitano della Roma. Ospite di Silvia Toffanin asi è invece concentrata sulla nuova nuova, imminente, edizione de “L’isola dei famosi”, di cui sarà conduttrice per la terza volta. Al termine dell’atteso colloquio non è però mancata unaall’ex calciatore, con un riferimento non troppo velato alla sua nuova fiamma. “Non possiamo far finta di niente, prima di iniziare. Domani tu torni con L’isola però dobbiamo dire una cosa”, ha esordito Silvia Toffanin. “So che da casa la gente si sta aspettando che io inizi a farti tutte lesulla tua separazione, ma dobbiamo dire che ...

