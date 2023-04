Ilary a Cristina Scuccia | “In convento guardavate L’Isola?” | le ultime dichiarazioni dell’ex Suora prima del reality

(Di domenica 16 aprile 2023)Blasi oggi pomeriggio è stata ospite a Verissimo dalla sua amica Silvia Toffanin. Fra battute sul nuovo fidanzato e retroscena sul suo rapporto con Alvin, la conduttrice dedei Famosi ha incontrato in studio una sua prossima naufraga,. La Blasi l’ha ovviamente accolta con ironia “Ti sembro buona? È perché non mi conosci ancora“, poi le ha chiesto se inavesse mai vistodei Famosi. “Ogni tanto mi è capitato di vederedei Famosi facendo zapping, inavevamo la televisione ma non ho mai seguito un’edizione. Questo per me è un puro atto di incoscienza, ho paura, ma le paure vanno affrontate. Ho paura del salto dall’elicottero, ho paura dell’acqua, degli insetti.. Ma farò ...

