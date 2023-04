Il Trono di Spade | George R R Martin non voleva che il titolo del nuovo spin-off suonasse come una sitcom

(Di domenica 16 aprile 2023) Il creatore del mondo in cui è ambientato IldiR. R., ha spiegato la ragione dietro il cambio didel-off televisivo della celebre serie HBO. Qualche giorno fa, tra i vari annunci targati Warner Bros. Discovery, è arrivata anche l'ufficialità di un-off prequel de IlDi, per ora apparentemente intitolato A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, e nonè solitamente chiamata la serie di racconti da cui prende spunto. A spiegare il perché di questa scelta èR. R.in persona sul suo blog. L'universo de Ildiverrà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... yassificato : Iniziando il trono di spade 4 (non ha mai visto le stagioni precedenti) - sposaisterica : Finita la sesta stagione de Il trono di spade. (Molto sul pezzo come sempre) Potentissima veramente. - ValeBolly_ : Piu riguardo il Trono di Spade,piu penso che l’unico membro piu odioso di tutta la famiglia Stark sia Sansa,non la… - wolfiestarks : semi delusione uovo di pasqua del trono di spade… ?? - Stella738820162 : @marcopalears Il Trono di spade…. Tutti gli uomini devono morire … -

Qualche giorno fa, tra i vari annunci targati Warner Bros. Discovery, è arrivata anche l'ufficialità di un nuovo spin - off prequel de IlDi, per ora apparentemente intitolato A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight , e non come è solitamente chiamata la serie di racconti da cui prende spunto. A spiegare il perché ...Questo è finito nello scorso decennio con l'esplosione de Ildi, serie fantasy che però richiama fortemente un periodo storico ben preciso, il Medioevo. A seguire sono arrivati tanti ...All'universo del**di** non mancano certo le citazioni da cui scegliere, ma in questo momento sembra più appropriato prendere in prestito l'esclamazione di una famosa scena del Signore ...

Il Trono di Spade: cosa dobbiamo aspettarci da Il cavaliere dei sette ... Movieplayer

Il creatore del mondo in cui è ambientato Il Trono di Spade, George R. R. Martin, ha spiegato la ragione dietro il cambio di titolo del nuovo spin-off televisivo della celebre serie HBO.Il prequel del Trono di spade sta ufficialmente girando l’attesissima seconda stagione: ecco tutto quello che c’è da sapere ...