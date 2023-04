Il tempo dell’ingenuità con la Cina è finito

Leggi su panorama

(Di domenica 16 aprile 2023) I leader Ue volano di nuovo a Pechino, ma i toni sono cambiati e Bruxelles si è dotata di armi affilate. Nel segno della «sicurezza economica». Tra le capitali europee e Pechino, traffico aereo e «shuttling diplomatico» sembrano procedere a braccetto. Il 30 marzo è stato il turno del premier spagnolo, Pedro Sánchez, volato a Pechino per partecipare al Boao Forum e per discutere del piano cinese per l’Ucraina. Ciò benché gli stessi vertici della Ue abbiano già chiarito che non si possa considerare un piano di pace, bensì un modo per «congelare» il conflitto prima della controffensiva ucraina, ormai imminente. Non a caso l’industria della difesa tedesca Rheinmetall sta allestendo in tutta fretta un centro lungo il confine tra Romania e Ucraina per la manutenzione e la logistica dei mezzi corazzati occidentali forniti a Kiev. Dopo Sánchez, è stato il presidente francese Emmanuel Macron a ...