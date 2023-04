Il selfie di Wanda Nara è bollente | ecco dove guardano tutti

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 16 aprile 2023) Unche mandai suoi fan in tilt;è una tra le donne più belle e affascinanti che ci siano. Showgirl decisamente conosciuta nel mondo dello spettacolo come testimoniato anche dalla partecipazione ad un reality italiano molto conosciuto come il Grande Fratello Vipaveva il ruolo di opinionista.(Ansafoto)è nota anche all’interno del mondo social; basta andare sul suo profilo Instagram per rendersi conto quanto sia apprezzata dai suoi fan. Il numero dei follower è a dir poco incredibile dal momento che ha superato la cifra dei sedici milioni Sul noto social pubblica una serie di foto e storie che mostrano quanto sia una donna con una bellezza e un fascino con ...