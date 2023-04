Il Sassuolo non si scansa, seconda sconfitta di fila della Juventus (Di domenica 16 aprile 2023) La Juventus cade per la seconda volta consecutiva in campionato, passa il Sassuolo al Mapei Stadium con il risultato di 1-0. Decisiva per la vittoria la rete di Gregoire Defrel. FLOP – La Juventus delude in campionato e si accoda all’Inter. La squadra di Massimiliano Allegri perde per 1-0 contro il Sassuolo e perde l’occasione di avvicinarsi proprio ai nerazzurri di Simone Inzaghi. I bianconeri giocano la solita partita di attesa, chiudono il primo tempo con zero tiri in porta e si svegliano troppo tardi, solamente dopo la rete degli avversari. A colpire è stato Gregoire Defrel al minuto 64, entrato nell’intervallo per lo scialbo Andrea Pinamonti. Sorprende ancora il Sassuolo contro le big, mentre la Juventus ottiene la seconda ... Leggi su inter-news (Di domenica 16 aprile 2023) Lacade per lavolta consecutiva in campionato, passa ilal Mapei Stadium con il risultato di 1-0. Decisiva per la vittoria la rete di Gregoire Defrel. FLOP – Ladelude in campionato e si accoda all’Inter. La squadra di Massimiliano Allegri perde per 1-0 contro ile perde l’occasione di avvicinarsi proprio ai nerazzurri di Simone Inzaghi. I bianconeri giocano la solita partita di attesa, chiudono il primo tempo con zero tiri in porta e si svegliano troppo tardi, solamente dopo la rete degli avversari. A colpire è stato Gregoire Defrel al minuto 64, entrato nell’intervallo per lo scialbo Andrea Pinamonti. Sorprende ancora ilcontro le big, mentre laottiene la...

