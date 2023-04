Il rischio dell’Italia di non riuscire a spendere i soldi del Pnrr (Di domenica 16 aprile 2023) Il rischio per l’Italia di non riuscire a spendere i soldi del Pnrr è altissimo. Lo dimostra anche l’incapacità cronica del nostro Paese a utilizzare i fondi che arrivano dall’Europa. Il Belpaese arranca infatti nella spesa dei fondi strutturali della politica di coesione Ue e si ritrova in penultima posizione nella classifica europea. Peggio di noi solo la Spagna, che si è fermata a quota 57%, contro una media europea del 76%. È quanto emerge dall’analisi dei dati pubblicati sul portale Cohesion Data della Commissione europea, che coprono l’andamento delle allocazioni della programmazione 2014-2020. Italia sciupona coi fondi Ue: il rischio di non riuscire a spendere i soldi del Pnrr è sempre più alto La sfida è ora ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 16 aprile 2023) Ilper l’Italia di nondelè altissimo. Lo dimostra anche l’incapacità cronica del nostro Paese a utilizzare i fondi che arrivano dall’Europa. Il Belpaese arranca infatti nella spesa dei fondi strutturali della politica di coesione Ue e si ritrova in penultima posizione nella classifica europea. Peggio di noi solo la Spagna, che si è fermata a quota 57%, contro una media europea del 76%. È quanto emerge dall’analisi dei dati pubblicati sul portale Cohesion Data della Commissione europea, che coprono l’andamento delle allocazioni della programmazione 2014-2020. Italia sciupona coi fondi Ue: ildi nondelè sempre più alto La sfida è ora ...

