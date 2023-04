Il Reddito di cittadinanza si divide, arriva la Garanzia per l’inclusione: cosa cambia (Di domenica 16 aprile 2023) cambia il Reddito di cittadinanza, che si chiamerà Garanzia per l’inclusione: lo strumento sarà affiancato da altri due interventi per le politiche attive. Il nuovo Reddito di cittadinanza si chiamerà Garanzia per l’inclusione, riguarderà circa 709mila nuclei familiari per una spesa di poco superiore ai 5,3 miliardi. Lo strumento sarà affiancato da altri due interventi Leggi su 2anews (Di domenica 16 aprile 2023)ildi, che si chiameràper: lo strumento sarà affiancato da altri due interventi per le politiche attive. Il nuovodisi chiameràper, riguarderà circa 709mila nuclei familiari per una spesa di poco superiore ai 5,3 miliardi. Lo strumento sarà affiancato da altri due interventi

