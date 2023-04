Il quartiere del futuro, due dimore storiche, i passaggi segreti della Stazione Centrale e la sede del Corriere della Sera. Al di là dell'evento, il FuoriSalone è un'occasione per esplorare la città (Di domenica 16 aprile 2023) Il ritorno a pieno regime del Salone del Mobile di Milano (18-23 aprile) si porta dietro una quantità di eventi collaterali che disorienta. Nell’imbarazzo della scelta, ci si può orientare sui luoghi che durante la settimana aprono eccezionalmente al pubblico, o su quelli che aspettavano un pretesto per essere riscoperti. Alcova Valentina Ciuffi e Joseph Grima puntano nuovamente sul fascino dell’archeologia industriale per il loro evento Alcova. L’edizione 2023 ha luogo nell’ex Macello di Porta Vittoria, 15mila ettari in splendida decadenza che verranno presto riqualificati dal megaprogetto “Aria”. Tra capannoni e squarci di verde, espongono una settantina di aziende e designer. Nell’Alcova Project Space, la selezione dei curatori.Viale Molise 62, Milano ... Leggi su iodonna (Di domenica 16 aprile 2023) Il ritorno a pieno regime del Salone del Mobile di Milano (18-23 aprile) si porta dietro una quantità di eventi collaterali che disorienta. Nell’imbarazzoscelta, ci si può orientare sui luoghi che durante la settimana aprono eccezionalmente al pubblico, o su quelli che aspettavano un pretesto per essere riscoperti. Alcova Valentina Ciuffi e Joseph Grima puntano nuovamente sul fascino’archeologia industriale per il loroAlcova. L’edizione 2023 ha luogo nell’ex Macello di Porta Vittoria, 15mila ettari in splendida decadenza che verranno presto riqualificati dal megaprogetto “Aria”. Tra capannoni e squarci di verde, espongono una settantina di aziende e designer. Nell’Alcova Project Space, la selezione dei curatori.Viale Molise 62, Milano ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Ferrara, “maxi-truffa nella ricostruzione del quartiere fieristico dopo il sisma”: chiesto il processo per l’ex sin… - fratotolo2 : Tigli pluridecennali, il glicine storico del Circolo degli Ex Combattenti di Piazza Baiamonti e altri alberi che so… - GiovaAlbanese : La #Juventus ha rinnovato per un altro triennio la collaborazione con @SaveChildrenIT, proseguendo il suo impegno a… - Mary35999509 : RT @capuleti_giulia: @AdolfoTasinato @crabu_m @gianvitosibilio @inobrec Sicuramente quel giornalista,che conferma come è facile essere buon… - LuisaRagni : RT @Tg3web: Cinquant'anni fa, nel quartiere romano di Primavalle, alcuni militanti di Potere operaio appiccarono il fuoco all'abitazione di… -