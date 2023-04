Il problema Suninter è l’allenatore | la metà dei giocatori che non sa dove giocherà l’anno prossimo

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 16 aprile 2023) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 30° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23 Che rottura sta giornata di campionato. L’Europa chiama. L’impiccio è avvertito da più d’una lassù in vetta. Ne sono esenti li Aquilotti di Ponte Milvio, e si vede. Calcio sontuoso nelle cinque terre, contro una compagine per niente remissiva. Anzi spregiudicata e spavalda. Almeno nei primi minuti di contesa. Ma c’è il Mago Asturiano a dettare gioco e idee. E poi c’è questo Zaccagni che è un’arma in più. Poesia autentica i movimenti difensivi dettati dal Sor Polpetta e ormai assimilati perfettamente da un gruppo in costante crescita. Che rottura sta giornata, per John Malkovic. Proprio non gli va di andare al Dall’Ara. In un irrefrenabile impeto di fastidio, ne cambia dieci su undici. Come se Bologna fosse un’amichevole estiva. E invece i felsinei sono in questo momento i più vivi. E approfittano ...