Il primo album dei Rolling Stones, il blues rock come biglietto da visita | Memories (Di domenica 16 aprile 2023) Quando esce il primo album dei Rolling Stones, i Beatles stanno già minacciando di prendersi la scena. Eppure quell’Andrew Loog Oldham, il manager, dimostra di vederci lungo. Dal 1962 i ragazzi di Mick Jagger suonano in giro portando sul palco un repertorio blues rock che è già distante dal rock’n’roll dei Fab Four, più ordinati e fan-friendly rispetto ai loro conterranei più stazzonati e inquieti. Offerta England'S Newest Hitmakers Rolling Stones Music Universal Music 14,90 EUR ... Leggi su optimagazine (Di domenica 16 aprile 2023) Quando esce ildei, i Beatles stanno già minacciando di prendersi la scena. Eppure quell’Andrew Loog Oldham, il manager, dimostra di vederci lungo. Dal 1962 i ragazzi di Mick Jagger suonano in giro portando sul palco un repertorioche è già distante dal’n’roll dei Fab Four, più ordinati e fan-friendly rispetto ai loro conterranei più stazzonati e inquieti. Offerta England'S Newest HitmakersMusic Universal Music 14,90 EUR ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Roberto55979047 : RT @Aka7evenreal: ma quindi col mio primo album mi aspetterebbero 100 mila euro di multa? ???? - m_challenge_321 : Il 16 Aprile 1954, nasceva a Bologna Roberto Antoni, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Freak Antoni. Nel 1977,… - URMwebzine : #URMfacts 16 Aprile 1964 - Esce su Decca Records, 'The Rolling Stones', il primo album in studio dei Rolling Stone… - zaiapresidente : ?????? Il 16 aprile 1964 esordiscono i Rolling Stones con il primo, e omonimo, album di dodici canzoni, di cui 9 cover… - MaxxGhe : 16/04/2007. Il Sassofonista Jazz Ornette Coleman vince il Premio Pulitzer per la Musica grazie al suo album “Sound… -