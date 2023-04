"Il picco deve arrivare. I diavoli...": Zelensky, scenari di guerra tremendi (Di domenica 16 aprile 2023) "417 giorni. Abbiamo già fatto molta strada. Forse il più difficile dei picchi è davanti. Lo supereremo. E insieme incontreremo la nostra alba, quando il sole sorgerà su tutto il nostro paese. Questa è una bandiera blu e gialla. Certamente crescerà in tutta la nostra terra donata da Dio, in tutti i territori temporaneamente occupati dai diavoli", le parole di Zelensky nel giorno della Pasqua ortodossa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) "417 giorni. Abbiamo già fatto molta strada. Forse il più difficile dei picchi è davanti. Lo supereremo. E insieme incontreremo la nostra alba, quando il sole sorgerà su tutto il nostro paese. Questa è una bandiera blu e gialla. Certamente crescerà in tutta la nostra terra donata da Dio, in tutti i territori temporaneamente occupati dai", le parole dinel giorno della Pasqua ortodossa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

