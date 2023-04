Il partito unico è sbagliato, per Renzi e Calenda litigare è una perdita di tempo (Di domenica 16 aprile 2023) Importa assai poco decidere se la colpa è di Carlo o Matteo per due ragioni essenziali, presto riassumibili. La prima è che la colpa non è mai da nessuna parte bensì è storicamente fenomeno in condivisione. La seconda è che imporre a Calenda di riconoscere una superiore capacità di manovra (e quindi di leadership) a Renzi non è realistico, essendo ormai il fondatore di Azione giocatore in prima persona della politica nazionale, così come è senza senso chiedere a Renzi di accettare l’idea di fare il “padre nobile” (o il numero 2) di un movimento guidato da altri. Si potrebbe dire: la smettano quei due di bisticciare, si mettano dentro lo stesso partito e trovino un modo per convivere. Sostenerlo è apprezzabile e forse anche romantico, ma decisamente anacronistico per come si sta evolvendo la politica in tutto il mondo ... Leggi su formiche (Di domenica 16 aprile 2023) Importa assai poco decidere se la colpa è di Carlo o Matteo per due ragioni essenziali, presto riassumibili. La prima è che la colpa non è mai da nessuna parte bensì è storicamente fenomeno in condivisione. La seconda è che imporre adi riconoscere una superiore capacità di manovra (e quindi di leadership) anon è realistico, essendo ormai il fondatore di Azione giocatore in prima persona della politica nazionale, così come è senza senso chiedere adi accettare l’idea di fare il “padre nobile” (o il numero 2) di un movimento guidato da altri. Si potrebbe dire: la smettano quei due di bisticciare, si mettano dentro lo stessoe trovino un modo per convivere. Sostenerlo è apprezzabile e forse anche romantico, ma decisamente anacronistico per come si sta evolvendo la politica in tutto il mondo ...

