Il Paradiso delle Signore | trame 17-21 aprile 2023 | Umberto sulle tracce di Adelaide

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 16 aprile 2023) Novità e colpi di scena animeranno la prossima settimana di programmazione de Il, come rivelano ledal 17 al 21. Innanzitutto, i Colombo saranno eccitati per l'arrivo degli inviti per le nozze di Gemma e Roberto e la ragazza annuncerà alle amiche Veneri il suo imminente matrimonio. Tuttavia, Landi sospetterà che tra la Zanatta e Marco ci sia ancora qualcosa, mentre Clara deciderà di accantonare la farsa relativa al corteggiamento di Francesco. Dal canto suo, Marcello, arrabbiato con, riverserà la sua frustrazione in Caffetteria. In seguito,, preoccupato per la cognata, deciderà di cercarla, ma questa iniziativa farà molto arrabbiare Flora, mentre Vittorio chiederà a Maria di diventare la ...