Il Papa tuona | Pietro Orlandi sbotta | Questo casino che sta succedendo

(Di domenica 16 aprile 2023) Dopo le recenti polemiche sulla vicenda di EmanuelaFrancesco difende Karol Wojtyla rivolgendo "un pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II, in questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate". Parole dure, che arrivano in seguito alle dichiarazioni di, il fratello della giovane residente nella Città del Vaticano scomparsa il 22 giugno 1983, che in una trasmissione televisiva ha detto che Wojtyla "la sera usciva con due suoi amici monsignori polacchi, e non andava certo a benedire le case".ha avuto 8 ore di colloquio con il Promotore di giustizia del Vaticano, Alessandro Diddi, riguardo un presunto audio di un componente della banda della Magliana che faceva allusioni sul defunto pontefice. Audio finito nelle mani di Diddi e la cui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : #PapaFrancesco tuona #PietroOrlandi sbotta: 'Questo casino che sta succedendo...' #emanuelaorlandi #vaticano… - omarsivori : Orlandi, Bergoglio allontana il chiacchiericcio e tuona'Papa Wojtyla oggetto di illazioni offensive e infondate' - g_effe : @4everAnnina Il papa tuona contro chi si oppone agli LGBT, figurati. - SabinaAristarc3 : RT @globalistIT: - ZPeppem : RT @globalistIT: -

...polacchi e non andava certo a benedire le case'.È questa la frase pronunciata da Pietro Orlandi alla tramsissione televisiva DiMartedì con la quale Pietro ha ribadito i suoi sospetti sul...Caso Orlandi, Bergogliocontro le parole del fratello Pietro. La dura reazione dell'arcivescovo di Cracovia Stanislao ...Francesco , durante il Regina Caeli in piazza San Pietro, risponde ...Francesco trasloca nella casa di Ratzinger C.: 'Guarda che tu per me sei sempre una volpe che, ... io dico con assoluta certezza che la vera bomba deflagrante sarà la Turchia',il ...

Caso Orlandi, il Papa tuona. Pietro: "Questo casino che sta succedendo..." Il Tempo

Le parole del Pontefice all’Angelus dopo le ultime dichiarazioni su Papa Wojtyla rilasciate da Pietro Orlandi, fratello della ragazza scomparsa il 24 giugno 1983 nella città del Vaticano secondo le qu ...Dal 13 aprile è al cinema L'esorcista del Papa, film diretto da Julius Avery tratto (molto) liberamente dagli scritti di Padre Gabriele Amorth ...