Il Papa difende Giovanni Paolo II | su di lui illazioni offensive e infondate

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 16 aprile 2023) Roma. "Certo di interpretare i sentimenti dei fedeli di tutto il mondo, rivolgo un pensiero grato alla memoria di SanII, in questi giorni oggetto di". Al termine del Regina Coeli,Francesco ha voluto omaggiare Karol Wojtyla con poche ma chiare parole, necessarie dopo giorni di silenzio da parte delle gerarchie vaticane seguiti l'ondata di fango gettata sulla memoria del Pontefice morto nel 2005, vittima – senza alcuna possibilità dirsi, ovviamente – dianonime su sue presunte uscite serali con "due monsignori polacchi" e non certo per "benedire le case"., queste, che qualcuno ha riportato a Pietro Orlandi (fratello di Emanuela, scomparsa in circostanze ...