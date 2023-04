"Il nome di chi ha pronunciato quelle frasi". Accuse oscene a Wojtyla, bomba-Orlandi (Di domenica 16 aprile 2023) "Illazioni offensive e infondate". Papa Francesco attacca Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela Orlandi scomparsa nel giugno 1983 dalla Città del Vaticano. L'uomo aveva adombrato un possibile coinvolgimento di Papa Giovanni Paolo II nel caso, suggerendo addirittura delle "notti brave" di Wojtyla a Roma. Accuse di condotte immorali che hanno fatto infuriare Bergoglio, a cui risponde lo stesso Orlandi: "E' giusto che Papa Francesco abbia difeso Wojtyla dalle Accuse fatte attraverso un audio reso pubblico lo scorso 9 dicembre. Per questo motivo ho deciso di depositare quell'audio al promotore di giustizia Alessandro Diddi, lo scorso 11 aprile affinché convocasse Marcello Neroni, autore di queste Accuse", scrive sul suo profilo Facebook. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) "Illazioni offensive e infondate". Papa Francesco attacca Pietro, il fratello di Emanuelascomparsa nel giugno 1983 dalla Città del Vaticano. L'uomo aveva adombrato un possibile coinvolgimento di Papa Giovanni Paolo II nel caso, suggerendo addirittura delle "notti brave" dia Roma.di condotte immorali che hanno fatto infuriare Bergoglio, a cui risponde lo stesso: "E' giusto che Papa Francesco abbia difesodallefatte attraverso un audio reso pubblico lo scorso 9 dicembre. Per questo motivo ho deciso di depositare quell'audio al promotore di giustizia Alessandro Diddi, lo scorso 11 aprile affinché convocasse Marcello Neroni, autore di queste", scrive sul suo profilo Facebook. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiulioMarini2 : Il nome cambiato…chi può intendere intenda… - SalamidaFabio : Alla fine quello che chiamavano “Terzo Polo” era semplicemente la triste storia di #Calenda che ci mette otto mesi… - marcodimaio : I 2 mln di italiani che alle politiche hanno votato #terzopolo (e chi ha sacrificato la propria ‘carriera’ in nome… - Rott_Weilerin : @karpo36518331 @marcocattaneo @fabiochiusi Cosa c'entrano dx e sx? Un capo di Governo rappresenta l'Italia, mica ch… - anuskatriches : @MKollandra @liviozeta929 Sinceramente non lo so. Dipende da cosa succederà tra sentenze e processi, perché sarebbe… -