Il Napoli non è più quello che spaventava l'Europa: ha perso 8 punti in 8 giornate (Gazzetta) (Di domenica 16 aprile 2023) Il Napoli non è più quello che spaventava l'Europa fino a qualche settimana fa, scrive la Gazzetta dello Sport. "La Champions fa male alla Champions". Il pensiero alla massima competizione europea abbia penalizzato le tre italiane impegnate in Europa: Napoli, Milan e Inter hanno frenato in campionato, tutte e tre, nell'ultima giornata. "Stanchezza, turnover e pensiero altrove: gli alibi non mancano, gli avversari ne approfittano, ma la classifica non aspetta e s'ingarbuglia in vista di una volata ad altissimo coefficiente di emozioni. Non incantano Spalletti e Pioli che, almeno, un punto lo portano a casa. Male Inzaghi, atterrato dal Monza dopo aver messo in croce il Benfica: una delle continue e inspiegabili trasformazioni da Dottor Jekyll a Mister Hyde". E l'effetto Champions non ...

