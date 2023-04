Il Napoli ha ripreso gli allenamenti: il report, le ultime su Simeone (Di domenica 16 aprile 2023) Il Napoli ha ripreso gli allenamenti questa mattina al Konami Training Center dopo la gara col Verona L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 16 aprile 2023) Ilhagliquesta mattina al Konami Training Center dopo la gara col Verona L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lelle_1509 : @ros1900 Però ripeto Lobo e Rr hanno riposato, Osimhen ha ripreso confidenza col campo, Kvara ha riposato. Anguissa… - PupiaTv : Napoli, omicidio Francesco Pio Maimone: killer ripreso mentre si libera della pistola - rep_napoli : Diciottenne ucciso sul lungomare di Napoli, assassino ripreso mentre si libera della pistola [aggiornamento delle 0… - sportli26181512 : Napoli, Osimhen in parte col gruppo e in parte individuale sul campo: Dopo la gara di Milano in Champions League, i… - diavolisempre : @geppetto23 @Jack_Pabl9 dopo l'erroe iniziale che poteva costarci carissimo (il napoli ha avuto occasione clamorosa… -