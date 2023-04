Il Manchester City mantiene il fuoco sull’Arsenal con un’altra esplosione di gas nordico (Di domenica 16 aprile 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Manchester City ha superato il Leicester City, ma dopo essere passato in vantaggio si è ritrovato a resistere in misura sorprendente. Quando sono stati giocati trenta minuti all’Etihad Stadium, sembrava che questo fosse il rimbalzo del nuovo allenatore in cui il Leicester City aveva sperato. In effetti, assumere un nuovo allenatore e quando la sua prima partita sarà in trasferta contro il Manchester City è un po’ come assumerli, spingerli direttamente fuori dalla finestra del 50° piano di un grattacielo e sperare che la squadra rimbalzi quando colpisce il pavimento. Ma entro la fine di questo giocoLeicester potrebbe anche aver visto uno spiraglio di luce nell’oscurità dopo una vivace esibizione in ritardo contro avversari compiacenti. Il ... Leggi su justcalcio (Di domenica 16 aprile 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Ilha superato il Leicester, ma dopo essere passato in vantaggio si è ritrovato a resistere in misura sorprendente. Quando sono stati giocati trenta minuti all’Etihad Stadium, sembrava che questo fosse il rimbalzo del nuovo allenatore in cui il Leicesteraveva sperato. In effetti, assumere un nuovo allenatore e quando la sua prima partita sarà in trasferta contro ilè un po’ come assumerli, spingerli direttamente fuori dalla finestra del 50° piano di un grattacielo e sperare che la squadra rimbalzi quando colpisce il pavimento. Ma entro la fine di questo giocoLeicester potrebbe anche aver visto uno spiraglio di luce nell’oscurità dopo una vivace esibizione in ritardo contro avversari compiacenti. Il ...

