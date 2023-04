Il governo vuole aiutare i paesi che fermano i barconi: lo snodo dei transiti (Di domenica 16 aprile 2023) Dalla Libia all'Etiopia, passando per l'Algeria. È la rotta tracciata dal Premier Giorgia Meloni per lavorare sull'immigrazione che arriva dall'Africa. I primi passi di quel Piano Mattei che il governo intende sviluppare per tentare di gestire, e in parte regolarizzare, l'enorme massa di migranti che spinge per entrare in Europa. Tema complesso se si pensa che in base alle stime dell'African migration trends to watch 2022, sulla base dei dati raccolti nel World migration report, circa 21 milioni di africani risiedono in un altro paese del Continente. Mentre 11 milioni sono arrivati in Europa e 5 in Medio Oriente. Il flusso che si muove dentro l'Africa e da questa verso Europa e Medio Oriente, dunque, è imponente. Libia, Tunisia, Algeria, Etiopia e altri, sono paesi di partenze ma soprattutto di transito all'interno dei quali confluiscono enormi masse ... Leggi su iltempo (Di domenica 16 aprile 2023) Dalla Libia all'Etiopia, passando per l'Algeria. È la rotta tracciata dal Premier Giorgia Meloni per lavorare sull'immigrazione che arriva dall'Africa. I primi passi di quel Piano Mattei che ilintende sviluppare per tentare di gestire, e in parte regolarizzare, l'enorme massa di migranti che spinge per entrare in Europa. Tema complesso se si pensa che in base alle stime dell'African migration trends to watch 2022, sulla base dei dati raccolti nel World migration report, circa 21 milioni di africani risiedono in un altro paese del Continente. Mentre 11 milioni sono arrivati in Europa e 5 in Medio Oriente. Il flusso che si muove dentro l'Africa e da questa verso Europa e Medio Oriente, dunque, è imponente. Libia, Tunisia, Algeria, Etiopia e altri, sonodi partenze ma soprattutto di transito all'interno dei quali confluiscono enormi masse ...

