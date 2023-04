Il gesto di fair play alla finale dei campionati italiani di scherma under 23: l’atleta in vantaggio si infortuna, l’avversaria rinuncia alla rimonta (Di domenica 16 aprile 2023) La finale femminile dei campionati italiani di scherma under 23 in corso a Vercelli resterà nella memoria sopratutto per un grande gesto di fair play. Gaia Traditi delle Fiamme Oro si è imposta per 12-9 su Emilia Rossatti della Bernardi Ferrara in una finale commovente, che ha visto l’infortunio della romana classe 2000 a 17 secondi dalla fine. alla ripresa del match il gesto dell’emiliana che ha fatto emozionare tutti i presenti. Emilia Rossatti, infatti, ha deciso di non tirare capendo l’entità del problema alla caviglia destra della Campionessa Italiana, congelando il risultato e classificandosi seconda. Standing ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) Lafemminile deidi23 in corso a Vercelli resterà nella memoria sopratutto per un grandedi. Gaia Traditi delle Fiamme Oro si è imposta per 12-9 su Emilia Rossatti della Bernardi Ferrara in unacommovente, che ha visto l’infortunio della romana classe 2000 a 17 secondi dfine.ripresa del match ildell’emiliana che ha fatto emozionare tutti i presenti. Emilia Rossatti, infatti, ha deciso di non tirare capendo l’entità del problemacaviglia destra della Campionessa Italiana, congelando il risultato e classificandosi seconda. Standing ...

