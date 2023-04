Il gagliardetto del Cagliari: i quattro mori (Di domenica 16 aprile 2023) Il gagliardetto del Cagliari “Una terra, un popolo una squadra” questo il motto che attualmente campeggia sul gagliardetto del Cagliari. Ma prima di questa frase, che così bene esprime il valore di unità, espresso dai rossoblù come simbolo della Sardegna ne esiste un altro che è davvero quello indiscutibile. gagliardetto utilizzato nella stagione 2019 – 2020 Questa è la bandiera dei quattro mori la cui affascinante leggenda permea l’intera storia della splendida Sardegna. È sempre presente nei gagliardetti. Come nell’esemplare odierno risalente agli anni Cinquanta con uno stemma quadrato in uso in quel periodo. I quattro mori testimoniano il retaggio storico sardo e la loro coesione con la dinastia degli Aragonesi. Molte sono le ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 16 aprile 2023) Ildel“Una terra, un popolo una squadra” questo il motto che attualmente campeggia suldel. Ma prima di questa frase, che così bene esprime il valore di unità, espresso dai rossoblù come simbolo della Sardegna ne esiste un altro che è davvero quello indiscutibile.utilizzato nella stagione 2019 – 2020 Questa è la bandiera deila cui affascinante leggenda permea l’intera storia della splendida Sardegna. È sempre presente nei gagliardetti. Come nell’esemplare odierno risalente agli anni Cinquanta con uno stemma quadrato in uso in quel periodo. Itestimoniano il retaggio storico sardo e la loro coesione con la dinastia degli Aragonesi. Molte sono le ...

