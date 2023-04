Il filo - russi del Lugansk lanciano una coscrizione: segno che la pace è lontana (Di domenica 16 aprile 2023) Un altro segnale sul fatto che ci si prepara per una lunga terra: Il leader dell'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk , Leonid Pasechnik , ha firmato il 14 aprile un decreto con cui autorizza ... Leggi su globalist (Di domenica 16 aprile 2023) Un altro segnale sul fatto che ci si prepara per una lunga terra: Il leader dell'autoproclamata Repubblica popolare di, Leonid Pasechnik , ha firmato il 14 aprile un decreto con cui autorizza ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : L’Europa deve essere meno dipendente dalla politica degli Stati Uniti ed evitare di farsi coinvolgere in crisi che… - Sonluka12 : @LaVeritaWeb @sitkaclaudio Ahahahahah Non ci state a capì ‘n cazzo pure voi! Pare che avessero preso contatti con I… - Gio1768 : RT @RenatoMaiaron: Il governo degli incapaci e degli ignoranti cerca il capro espiatorio per la fuga di Uss ma la colpa grave per negligenz… - globalistIT : - comeilfiore : @coolo_fun @cotroneercole9 @valy_s È che Putin ha deciso di mettere un punto sul massacro che gli ucraini fanno da… -