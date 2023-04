Il Feyenoord vince 3-0 in campionato e avverte la Roma

(Di domenica 16 aprile 2023) Altra vittoria per gli olandesi, che lanciano l'avvertimento. Al ritorno, ilsarà disposto a tutto pur di strappare il pass per le semifinali

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sbrockdown : L'#AsRoma batte 3 a 0 stasera l'#Udinese ma vince 2 a 0 giovedì col #Feyenoord e Slot s'attacca. Firmate? - MancioRuggiero : #EuropaLeague: Vince la #Juventus con lo #Sporting, perde la #Roma con il #Feyenoord, pareggiano le altre.… - ildotTv : ?? In #EuropaLeague la #Juventus la spunta di misura sullo #SportingLisbona con il tap in di #Gatti mente la #Roma è… - Profilo3Marco : RT @Agenzia_Italia: Il Feyenoord vince 1-0 il primo round dei quarti di finale. Giallorossi sfortunati e poco cinici. Pellegrini sbaglia un… - RoshRodri_ : Abbiamo solo bisogno di Dybala per giovedì e staremo bene. Anche se Jose Parks vola contro l'Udinese e vince 1-0, n… -

...dalla sconfitta nell'andata dei quarti di finale di Europa League in Olanda contro ile ... STATISTICHE E PRECEDENTI - L'Udinese ha sconfitto la Roma per 4 - 0 nel match d'andata e non...Sfortunata la Roma in Olanda, perde contro il, pur avendo dominato per lunghi tratti l'... La Fiorentina4 - 1 in Polonia contro il Lech Poznan, con un Nico Gonzalez da spettacolo oltre ...Dopo la sconfitta in Europa League contro il, la Roma riparte dal campionato: all'Olimpico domenica alle 20.45 arriva l'Udinese. I ...ha superato la Roma 4 - 0 nel match d'andata e non...

La Roma perde partita e uomini: il Feyenoord vince di misura, Dybala e Abraham finiscono ko Tutto Napoli

Dopo le frenate di Milan e Inter, la Roma ha l'opportunità di consolidare il terzo posto in classifica. In avvio ci prova Samardzic: palla alta. Per i giallorossi tentativo di testa di Cristante, che ...In campo femminile ha trionfato Micheline Niyomahoro. Il maratoneta azzurro Iliass Aouani, recente primatista, ha vinto la XXIV edizione della Roma Appia Run. La dimostrazione che anche per il turismo ...