Il CorSport su La Penna: mancano il secondo giallo per Ceccherini e 16 secondi di recupero (Di domenica 16 aprile 2023) Il Corriere dello Sport è l’unico quotidiano a giudicare non sufficiente la direzione di gara di Napoli-Verona da parte dell’arbitro La Penna. Per il quotidiano sportivo il fischietto è colpevole di non aver ammonito per la seconda volta Ceccherini (cosa segnalata anche da Dazn durante la diretta della partita di ieri) e di non aver rispettato l’intero recupero a fine gara. Il voto in pagella è 5,5. “C’è un errore nella partita di La Penna, in capo ad una buona partita, diretta con soglia del fallo alta (ma senza strafare: 27 quelli fischiati), gestione disciplinare che – errore a parte – è stata congrua con i falli (o le proteste)commessi (5 i gialli), accettazione da parte di tutti (Spalletti compreso). Manca il secondo giallo per Ceccherini ad inizio ripresa, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 aprile 2023) Il Corriere dello Sport è l’unico quotidiano a giudicare non sufficiente la direzione di gara di Napoli-Verona da parte dell’arbitro La. Per il quotidiano sportivo il fischietto è colpevole di non aver ammonito per la seconda volta(cosa segnalata anche da Dazn durante la diretta della partita di ieri) e di non aver rispettato l’interoa fine gara. Il voto in pagella è 5,5. “C’è un errore nella partita di La, in capo ad una buona partita, diretta con soglia del fallo alta (ma senza strafare: 27 quelli fischiati), gestione disciplinare che – errore a parte – è stata congrua con i falli (o le proteste)commessi (5 i gialli), accettazione da parte di tutti (Spalletti compreso). Manca ilperad inizio ripresa, ...

