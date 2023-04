Il compagno Lula sempre più impresentabile, ormai parla come Putin: “Anche l’Ucraina ha voluto la guerra” (Di domenica 16 aprile 2023) Chissà se i piccoli fan italiani (nel Pd e nel M5s sono la maggioranza) di Lula da Silva si decideranno a prendere le distanze dal sempre più impresentabile presidente brasiliano, dopo le frasi chiaramente pro Putin, pronunciate in queste ora ad Abu Dhabi. «Anche l’Ucraina, tanto quanto la Russia, ha deciso di andare in guerra: ora arrivare a una pace sarà”molto difficile». Lo ha dichiarato candidamente, ricalcando praticamente la posizione di Vladimir Putin, il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso della sua visita negli Emirati Arabi Uniti, ultima tappa di un lungo tour all’estero che ha avuto il suo momento principale nell’incontro con l’omologo Xi Jinping in Cina. Lula sta con il despota ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 16 aprile 2023) Chissà se i piccoli fan italiani (nel Pd e nel M5s sono la maggioranza) dida Silva si decideranno a prendere le distanze dalpiùpresidente brasiliano, dopo le frasi chiaramente pro, pronunciate in queste ora ad Abu Dhabi. «, tanto quanto la Russia, ha deciso di andare in: ora arrivare a una pace sarà”molto difficile». Lo ha dichiarato candidamente, ricalcando praticamente la posizione di Vladimir, il presidente del Brasile, Luiz Inacioda Silva, nel corso della sua visita negli Emirati Arabi Uniti, ultima tappa di un lungo tour all’estero che ha avuto il suo momento principale nell’incontro con l’omologo Xi Jinping in Cina.sta con il despota ...

