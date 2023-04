(Di domenica 16 aprile 2023) Il meccanismo perverso che sovrintende al circuito mediatico-giudiziario che ha ridotto ai minimi termini il garantismo in questo Paese non conosce limiti.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BungaBu72537413 : @PoliticaPerJedi @peppeprovenzano C è il partito, il più grande della sx italiana, che quando viene chiamato a fare… - lorenzosemorile : @simone_maiden @PaPaganini La differenza è che il pm rappresenta la giustizia, i cruciani & co. fanno parte del cir… - LoAjek : @Gazzetta_it La giustizia sportiva in Italia per modi e tempi è una via di mezzo tra un circo e un tribunale irania… - be10946703 : Io credo nella giustizia,assisteremo a un ribaltamento della situazione e all'oblio di questa fantomatica influence… - BBrizzolato : @andreaabodi è un bel circo questa giustizia (!?) sportiva. Non trova? Per contenuti, tempi, modi e disparità di tr… -

Mentre fantasmi veri come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino non trovanopiena perché i ... Ora viene riattivato ilmediatico, questa volta attorno a una foto spuntata all'improvviso ...Quel che per ora c'è di certo è che un teorema giudiziario - e insieme ad esso un gigantesco... e non è provato che Di Maggio le abbia riportate all'allora ministro della, Giovanni ...... presidente della commissionedella Camera dei Rappresentanti. Jordan è stato citato in giudizio dal procuratore afroamericano per aver interferito nelle indagini e aver creato un "...

Il circo e la giustizia - ilGiornale.it ilGiornale.it

Il meccanismo perverso che sovrintende al circuito mediatico-giudiziario che ha ridotto ai minimi termini il garantismo in questo Paese non conosce limiti.Domani, sabato 15, e domenica 16 aprile la Protezione Civile di Roma Capitale incontra i cittadini. Due giorni al Circo Massimo con ingresso gratuito, dalle 9.30 alle 19.30, per: “Le giornate della Pr ...