Il Chelsea "senza allenatore" si allena contro il Brighton: video (Di domenica 16 aprile 2023) Notizia fresca giunta in redazione: I giocatori del Chelsea "senza allenatore" sembravano assumersi la responsabilità di organizzare la squadra nella sconfitta contro il Brighton & Hove Albion. I Blues sono crollati alla terza sconfitta consecutiva contro i Seagulls, mentre il ritorno di Frank Lampard allo Stamford Bridge è diventato ancora più aspro. Il Chelsea ha perso tre partite di fila sotto la guida del nuovo allenatore ad interim, non vince su cinque in Premier League e ha ottenuto solo tre vittorie da Capodanno. Lampard ha apportato sei modifiche rispetto alla sconfitta infrasettimanale contro il Real Madrid e ha cambiato la formazione, ma alcuni giocatori del Chelsea ...

