(Di domenica 16 aprile 2023) La quarta edizione de Ilsabato 22 aprile chiuderà definitivamente i battenti ed eleggerà la maschera vincitrice dopo il Coniglio della prima edizione, il Pappagallo della seconda e la Volpe della terza. A contendersi un posto in finale sono rimasti Stella (cheessere Simona Ventura), Squalo (le ipotesi ricadono su Teo Teocoli maessere Tullio Solenghi) e il Cavaliere Veneziano (che dovrebbe essere uno fra Samuel Peron e Gabriel Garko). Mentre sono di diritto in finalissima la maschera del Criceto (ovvero Nathalie Guetta), del Ciuchino (per tutti Nino Frassica) e ovviamente del Riccio (cheessere uno fra Nek e Massimo Lopez). Un cast sulla carta famosissimo con nomi mai visti in programmi televisivi del genere (come Valeria Fabrizi, Ricky Tognazzi o i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... protani_laura : SIMPATICO PRIGRAMMA TV, STO VEDENDO SU #RAI1 Il Cantante Mascherato Rai1 #ILCANTANTEMASCHERATO - BITCHYFit : Il Cantante Mascherato: le 6 maschere finaliste e chi potrebbe esserci sotto - lorenzino1899 : oddio il cantante mascherato anche no ?? #CiaoMaschio - 52525252l : anna tatangelo essere una donna il cantante mascherato - infoitcultura : Il Cantante Mascherato 2023, anticipazioni e duetti della semifinale -

Grandi emozioni durante la semifinale de Il, andata in onda sabato 15 aprile su Rai 1 e condotta da Milly Carlucci, con gli investigatori Christian De Sica, Serena Bortone, Flavio Insinna, Iva Zanicchi e Francesco ...Siamo giunti alla semifinale de Il, e lo Scoiattolo nero è stato svelato, dopo lo spareggio con Stella, che accede alla prossima manche, come deciso dal pubblico sovrano. E dopo un niente di fatto nelle scorse ...Non è ancora finito Ile già Milly Carlucci è proiettata nella nuova edizione di Ballando con le stelle insieme a tutta la sua squadra di collaboratori. Sull'ultimo numero di Nuovo Tv , infatti, si legge ...

Il Cantante Mascherato: stasera ospiti Mietta, Anna Tatangelo e Ivana Spagna La Gazzetta dello Sport

In prima serata su Rai 1 non sono mancate sfide all'ultimo colpo di canto, con nuovi indizi tutti da decifrare e tante sane risate grazie a Lopez e Solenghi ...La scorsa puntata de Il Cantante Mascherato si era conclusa prima del solito, mancando di svelare chi fra Stella e Scoiattolo avrebbe dovuto lasciare lo show e perdersi la semifinale, in onda il 15… L ...