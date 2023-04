IL CANTANTE MASCHERATO: IL MASCHERATO PER UNA NOTTE SONO LINO E ROSANNA BANFI (Di domenica 16 aprile 2023) Anche nella semifinale de Il CANTANTE MASCHERATO, uno dei momenti clou è stato quello del MASCHERATO per una NOTTE. Vediamo tutto nei dettagli. Sotto la maschera si nascondevano LINO e ROSANNA BANFI Le loro prime parole: Grazie Milly, grazie. Volevamo fare i complimenti a Iva che è bellissima. In seguito il grande LINO ha ricordato i momenti vissuti sul set con Christian De Sica. E ora avanti con la sfida. Chi canterà sotto le altre maschere? Chi vedremo sabato prossimo sotto il Cuore? Leggi su bubinoblog (Di domenica 16 aprile 2023) Anche nella semifinale de Il, uno dei momenti clou è stato quello delper una. Vediamo tutto nei dettagli. Sotto la maschera si nascondevanoLe loro prime parole: Grazie Milly, grazie. Volevamo fare i complimenti a Iva che è bellissima. In seguito il grandeha ricordato i momenti vissuti sul set con Christian De Sica. E ora avanti con la sfida. Chi canterà sotto le altre maschere? Chi vedremo sabato prossimo sotto il Cuore?

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Daniele__04__ : Mietta e il cantante mascherato 2 non ce la faccio troppi ricordi eravamo felici nel guardare il cantante mascherat… - PIEROTONA82 : #IlCantanteMascherato Grande Lino Banfi (per carità) ma in sti programmi rai è tutto un riciclo degli stessi person… - Checcos01 : “Il cantante mascherato” in totale 3 ore gente normale, 20 minuti le maschere #IlCantanteMascherato - bubinoblog : IL CANTANTE MASCHERATO: IL MASCHERATO PER UNA NOTTE SONO LINO E ROSANNA BANFI - CorriereCitta : Il Cantante Mascherato, chi è stato eliminato sabato 15 aprile 2023? Chi c'era sotto la maschera, chi era il cantan… -