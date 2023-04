“Il Cantante Mascherato”, fuori lo scoiattolo: sotto la maschera c’era proprio lei (Di domenica 16 aprile 2023) News tv. . Dodici Vip, mascherati per essere irriconoscibili, prendono parte a una competizione canora davanti ad una giuria di esperti che cercherà di scoprire le loro identità. Gli eliminati verranno man mano smascherati nel corso del programma. Ieri sera, 15 Aprile 2023, alla fine della puntata andata in onda come sempre in prima serata su Rai 1 è stata rivelata la verà identità dello scoiattolo Nero. Il pubblico in studio e da casa è rimasto senza parole nello scoprire che sotto l’eleborata maschera c’era proprio lei.



