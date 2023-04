Il Cantante Mascherato 2023 replica semifinale su Rai Premium e in streaming

(Di domenica 16 aprile 2023) Il: Valeria Marini è Scoiattolo Nero Quinto e penultimo appuntamento con lo show de il. Manca pochissimo alla finale, ecco cosa è successo nella puntata del 15 aprile. La serata si è aperta subito con lo spareggio lasciato in sospeso la scorsa settimana: Stella sconfigge Scoiattolo Nero. Dietro alla maschera si nascondeva Valeria Marini. Serata di duetti con Mietta e Ciuchino “Vattene amore”, Anna Tatangelo e Stelle con “Essere una donna”, Cugini di Campagna e Squalo con “Anima Mia” e Ivana Spagna con “Easy Lady” insieme al Cavaliere. Infine spareggio tra Cavaliere Veneziano e Stella. L’ultimo finalista verrà annunciato la prossima settimana. Ecco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Ascolti TV 15 aprile: serale Amici 22 e Il Cantante Mascherato, chi ha vinto? Dati auditel della prima serata… - GossipOne_it : Il Cantante Mascherato, eliminato Scoiattolo Nero: chi si nascondeva sotto la maschera? - GossipOne_it : Il Cantante Mascherato, eliminato Scoiattolo Nero: chi si nascondeva sotto la maschera? #gfvip #uominiedonne… - infoitcultura : Il cantante mascherato, Scoiattolo Nero eliminato - infoitcultura : Ascolti tv sabato 15 aprile 2023: Amici 22, Il Cantante Mascherato -

Grandi emozioni durante la semifinale de Il, andata in onda sabato 15 aprile su Rai 1 e condotta da Milly Carlucci, con gli investigatori Christian De Sica, Serena Bortone, Flavio Insinna, Iva Zanicchi e Francesco ...Siamo giunti alla semifinale de Il, e lo Scoiattolo nero è stato svelato, dopo lo spareggio con Stella, che accede alla prossima manche, come deciso dal pubblico sovrano. E dopo un niente di fatto nelle scorse ...Non è ancora finito Ile già Milly Carlucci è proiettata nella nuova edizione di Ballando con le stelle insieme a tutta la sua squadra di collaboratori. Sull'ultimo numero di Nuovo Tv , infatti, si legge ...

Il cantante mascherato, Scoiattolo Nero eliminato: chi c'era sotto la maschera Fanpage.it

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de Il Cantante Mascherato ed è stata rivelata l'identità di Scoiattolo Nero.Il Cantante Mascherato 2023 replica semifinale su Rai Premium e in streaming. Il Cantante Mascherato replica quinta puntata 15 aprile 2023 ...