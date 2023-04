I The Jackal: una nuova serie presentata al Napoli Comicon (Di domenica 16 aprile 2023) I The Jackal presenteranno al Napoli Comicon 2023 la loro nuova serie tv in anteprima Prime Video Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget La prima serie comedy di The Jackal sarà presentata in anteprima assoluta, con un evento dedicato, al Napoli Comicon 2023 venerdì 28 aprile. Per l’occasione, i The Jackal racconteranno curiosità e aneddoti legati a questo atteso progetto, da loro ideato e prodotto. La serie arriverà poi nei prossimi mesi su Prime Video, in particolare dall’8 giugno con tutti gli episodi che saranno disponibili insieme in streaming. Protagonisti di questo grande evento, che si terrà presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, troveremo Fabio ... Leggi su tuttotek (Di domenica 16 aprile 2023) I Thepresenteranno al2023 la lorotv in anteprima Prime Video Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget La primacomedy di Thesaràin anteprima assoluta, con un evento dedicato, al2023 venerdì 28 aprile. Per l’occasione, i Theracconteranno curiosità e aneddoti legati a questo atteso progetto, da loro ideato e prodotto. Laarriverà poi nei prossimi mesi su Prime Video, in particolare dall’8 giugno con tutti gli episodi che saranno disponibili insieme in streaming. Protagonisti di questo grande evento, che si terrà presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, troveremo Fabio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : I The Jackal: una nuova serie presentata al Napoli Comicon #AmazonPrimeVideo #TheJackal #tuttotek - alino_fumetto : RT @CulturaSpettac3: The Jackal presentano in anteprima a Comicon Napoli 2023 la loro serie comedy 'Pesci piccoli – Un'agenzia. Molte idee.… - WastingTimeLola : persone che ridono ai video dei the jackal o hanno 38 anni o un grave ritardo mentale - CorriereCitta : Quando esce Pesci Piccoli, la serie The Jackal su Amazon Prime? Data di uscita e anticipazioni - CatelliRossella : The Jackal presentano la loro serie tv a Comicon - Tv - ANSA -