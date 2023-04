I sei punti chiave di Napoli-Milan (Di domenica 16 aprile 2023) Una partita quasi inutile (anche per il distacco che ormai separa il Napoli dalla seconda) in attesa del mezzogiorno di fuoco, e cioè della storica partita di martedì sera. Una partita che nessuno avrebbe voluto giocare e, diciamocelo, nessuno avrebbe voluto guardare, così presi come siamo dall’ansia dell’attesa del ritorno del quarto di finale di champions e dalla paura che nel frattempo possano esserci infortuni o problemi che tagliano fuori altri giocatori rispetto a quelli di cui già dovremo fare a meno. Una partita che in senso calcistico stretto ha detto ben poco (a parte la traversa di Osimhen ed il numero da attaccante di razza che Di Lorenzo, ormai su livelli mondiali, ha fatto in area di rigore per liberarsi pe il tiro) e che, infatti, va più che altro trattata per alcune tematiche che pone proprio in vista di martedì sera. Partiamo dalla possibilità di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 aprile 2023) Una partita quasi inutile (anche per il distacco che ormai separa ildalla seconda) in attesa del mezzogiorno di fuoco, e cioè della storica partita di martedì sera. Una partita che nessuno avrebbe voluto giocare e, diciamocelo, nessuno avrebbe voluto guardare, così presi come siamo dall’ansia dell’attesa del ritorno del quarto di finale di champions e dalla paura che nel frattempo possano esserci infortuni o problemi che tagliano fuori altri giocatori rispetto a quelli di cui già dovremo fare a meno. Una partita che in senso calcistico stretto ha detto ben poco (a parte la traversa di Osimhen ed il numero da attaccante di razza che Di Lorenzo, ormai su livelli mondiali, ha fatto in area di rigore per liberarsi pe il tiro) e che, infatti, va più che altro trattata per alcune tematiche che pone proprio in vista di martedì sera. Partiamo dalla possibilità di ...

