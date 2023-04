I mandati di arresto nei confronti di Vladimir Putin e di Maria Lvova-Belova: la montagna ha partorito il topolino? (Di domenica 16 aprile 2023) Il mese scorso, la Corte penale internazionale ha annunciato i mandati di arresto per il Presidente russo Vladimir Putin e per il commissario per i diritti dei bambini Maria Lvova-Belova. Entrambi sono accusati di essere i diretti responsabili di crimini di guerra, in particolare della deportazione e del trasferimento illegale di bambini dal territorio occupato dell’Ucraina alla Russia. Al Presidente Putin viene altresì mossa l’accusa, in qualità di comandante superiore, di non aver esercitato un controllo adeguato sui subordinati civili e militari che hanno commesso dei crimini. Questo il quadro dell’impianto accusatorio al quale la comunità internazionale ha rivolto una larga approvazione, senza prendere sul serio l’impatto che questo “mandato” ... Leggi su strumentipolitici (Di domenica 16 aprile 2023) Il mese scorso, la Corte penale internazionale ha annunciato idiper il Presidente russoe per il commissario per i diritti dei bambini. Entrambi sono accusati di essere i diretti responsabili di crimini di guerra, in particolare della deportazione e del trasferimento illegale di bambini dal territorio occupato dell’Ucraina alla Russia. Al Presidenteviene altresì mossa l’accusa, in qualità di comandante superiore, di non aver esercitato un controllo adeguato sui subordinati civili e militari che hanno commesso dei crimini. Questo il quadro dell’impianto accusatorio al quale la comunità internazionale ha rivolto una larga approvazione, senza prendere sul serio l’impatto che questo “mandato” ...

