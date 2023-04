I fratelli Mattei morirono carbonizzati nel rogo di Primavalle 50 anni fa | Meloni | “Una delle pagine più buie”

(Di domenica 16 aprile 2023), Stefano e Virgilio, che all’epoca dei fatti avevano rispettivamente 8 e 22. Da quella tragedia sono passati 50ma il ricordo di ciò che è stato è quanto mai vivo. I fatti risalgono al 16 aprile del 1973- era notte, le 3.20 circa – e si sono verificati nell’abitazione di via Bernardo di Bibbiena dove viveva la famiglia che in quel momento stava dormendo. Condannati per la strage diAchille Lollo, Marino Clavio e Manlio Grillo a 18di carcere. Incendio distrugge un appartamento: intossicata una donna Ildiche costò la vita aiQuella tremenda notte in cui i...

A cinquant'anni dal Rogo di Primavalle c'è ancora chi sostiene che quella strage in cui morirono arsi vivi due ragazzi, iVirgilio e Stefanodi 22 e 8 anni, fu 'un incidente'. Parole choc, quelle pronunciate all'Adnkronos dall'ex brigatista Francesco Piccioni, che boccia come 'propaganda' le affermazioni ...A cinquant'anni dal Rogo di Primavalle c'è ancora chi sostiene che quella strage in cui morirono arsi vivi due ragazzi, iVirgilio e Stefanodi 22 e 8 anni, fu "un incidente". Parole choc, quelle pronunciate all'Adnkronos dall'ex brigatista Francesco Piccioni, che boccia come "propaganda" le affermazioni ...Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato al Presidente dell'Associazione, Giampaolo, in occasione della cerimonia di commemorazione del ...

Cinquanta anni fa l'attentato di Primavalle: nel rogo morirono i fratelli Mattei RaiNews

(Adnkronos) – A cinquant’anni dal Rogo di Primavalle c’è ancora chi sostiene che quella strage in cui morirono arsi vivi due ragazzi, i fratelli Virgilio e Stefano Mattei di 22 e 8 anni, fu “un incide ..."Non mi posso pacificare con persone che non hanno chiesto mai scusa. A nove anni mi hanno distrutto la vita, come si fa a dimenticare". (ANSA) ...