I fantastici anni ’70 e ’80 celebrati a Domenica In (Di domenica 16 aprile 2023) Tra gli ospiti in studio nella puntata del 16 aprile troviamo Pozzetto, Ponzoni, Teocoli, Boldi, Beruschi e Jannacci ROMA – Domenica 16 aprile, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 31^ puntata dell’edizione 2022/2023 di Domenica In condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. Renato Pozzetto, Cochi Ponzoni, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Enrico Beruschi e Paolo Jannacci, ripercorreranno gli anni del mitico ‘Derby Club’ di Milano, lo storico cabaret nel quale tra gli anni ’70 e ’80 si sono esibiti tanti artisti e comici diventati poi famosi al cinema e in tv. Paolo Jannacci, ricorderà il papà, Enzo Jannacci, scomparso 10 anni fa, e al pianoforte si esibirà con alcuni successi come “Vincenzina e la ... Leggi su lopinionista (Di domenica 16 aprile 2023) Tra gli ospiti in studio nella puntata del 16 aprile troviamo Pozzetto, Ponzoni, Teocoli, Boldi, Beruschi e Jannacci ROMA –16 aprile, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 31^ puntata dell’edizione 2022/2023 diIn condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. Renato Pozzetto, Cochi Ponzoni, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Enrico Beruschi e Paolo Jannacci, ripercorreranno glidel mitico ‘Derby Club’ di Milano, lo storico cabaret nel quale tra gli’70 e ’80 si sono esibiti tanti artisti e comici diventati poi famosi al cinema e in tv. Paolo Jannacci, ricorderà il papà, Enzo Jannacci, scomparso 10fa, e al pianoforte si esibirà con alcuni successi come “Vincenzina e la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : 'Squadre che si erano iscritte al campionato con fidejussioni false, chi si scaricava il trasporto... Mettemmo in u… - DavideGamba82 : Grazie a @SociosItalia per avermi dato la possibilità di tornare allo stadio dopo 24 anni e di godere di una serata… - gianniposto : @cmdotcom ????????siete fantastici...è da 17 anni che quest'uomo è deriso e umiliato dai più perché raccontava una stor… - TradingRoomRoma : In Italia la crescita reale, secondo l'@IMFNews, è stata superiore all'inflazione solo nel 2001 e nel 2021. Nei fan… - Pagg101 : RT @mirkonicolino: 'Squadre che si erano iscritte al campionato con fidejussioni false, chi si scaricava il trasporto... Mettemmo in un con… -