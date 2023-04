I fantastici 4, costano all’Inter 40 mln ma non segnano neanche con le mani (Di domenica 16 aprile 2023) L’Inter soffre pene di gol, eppure lì davanti guadagnano una barca di soldi. Lautaro, Dzeko, Correa e Lukaku gravano per quasi... Leggi su calciomercato (Di domenica 16 aprile 2023) L’Inter soffre pene di gol, eppure lì davanti guadagnano una barca di soldi. Lautaro, Dzeko, Correa e Lukaku gravano per quasi...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : I fantastici 4, costano all’Inter 40 mln ma non segnano neanche con le mani - sportli26181512 : I fantastici 4, costano all’Inter 40 mln ma non segnano neanche con le mani: L’Inter soffre pene di gol, eppure lì… - _zia_reb_ : raga quello della nivea in crema sono fantastici e costano tipo 2€. non fatelo sparire, condividiamo insieme questa… -